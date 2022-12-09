Мешканців Херсона попередили про мінування узбережжя річки Дніпро

Комендатура оборони Херсона просить громадян не відвідувати узбережжя річки Дніпро у зв'язку з мінуванням десантно-небезпечних ділянок берега.

Про це повідомила пресслужба міськради Херсона.

“Цей захід є необхідним, його проведено з метою недопущення ворожих диверсантів на територію міста та дестабілізації ситуації в зоні відповідальності Сил оборони Херсона”. - зазначили в пресслужбі.

Крім того, забороняється вихід на воду, причалювати та відчалювати з прибережної зони. Порушники заборони будуть затримані.

Заміновані ділянки місцевості марковано відповідним чином.

В міськраді Херсона нагадали, що зберігається небезпека потрапити в одну з мінних пасток, які залишили російські окупанти.

Нагадаємо, четверо поліцейських загинули на Херсонщині внаслідок підриву на російських мінах. Ще четверо поліцейських поранені.