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На Рівненщині підірвався на міні причіп трактора

Керівник ОВА додав, що винуватці були затримані після спроби втечі.

На Рівненщині підірвався на міні причіп трактора
Фото ілюстративне
Фото: ДСНС

На Рівненщині причіп трактора підірвався на міні.

Про це повідомив керівник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

За його словами, трагедія трапилася в лісах поблизу Зарічного.

"Ситуація сталася, коли місцеві жителі займалися незаконною вирубкою лісу. Під час розвороту трактор збив табличку маркувального знаку мінне поле", - розповів Коваль.

Керівник ОВА додав, що винуватці були затримані після спроби втечі.

Коваль закликав жителів бути уважними і "дотримуватися здорового глузду".

Нагадаємо, раніше трактор підірвався на міні на Київщині під час збирання врожаю.

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