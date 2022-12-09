На Рівненщині підірвався на міні причіп трактора

Керівник ОВА додав, що винуватці були затримані після спроби втечі.

На Рівненщині причіп трактора підірвався на міні.

Про це повідомив керівник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

За його словами, трагедія трапилася в лісах поблизу Зарічного.

"Ситуація сталася, коли місцеві жителі займалися незаконною вирубкою лісу. Під час розвороту трактор збив табличку маркувального знаку мінне поле", - розповів Коваль.

Керівник ОВА додав, що винуватці були затримані після спроби втечі.

Коваль закликав жителів бути уважними і "дотримуватися здорового глузду".

Нагадаємо, раніше трактор підірвався на міні на Київщині під час збирання врожаю.