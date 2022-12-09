На Рівненщині підірвався на міні причіп трактора

На Рівненщині причіп трактора підірвався на міні.
Про це повідомив керівник Рівненської ОВА Віталій Коваль.
За його словами, трагедія трапилася в лісах поблизу Зарічного.
"Ситуація сталася, коли місцеві жителі займалися незаконною вирубкою лісу. Під час розвороту трактор збив табличку маркувального знаку мінне поле", - розповів Коваль.
Керівник ОВА додав, що винуватці були затримані після спроби втечі.
Коваль закликав жителів бути уважними і "дотримуватися здорового глузду".
Нагадаємо, раніше трактор підірвався на міні на Київщині під час збирання врожаю.