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Черговий трактор підірвався на міні на Київщині

На щастя, тракторист вижив.

Черговий трактор підірвався на міні на Київщині
Фото: Пресслужба Київської ОВА

У Вишгородському районі Київської області, біля с. Зелена Поляна під час збирання врожаю трактор підірвався на вибуховому предметі. 

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА

“Водій техники отримав тілесні ушкодження. Йому надається медична допомога”, - йдеться у повідомленні.

Очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов зазначив, що під час огляду території виявили ще 5 протитанкових ворожих мін.

Київська ОВА нагадала, що мінна небезпека все ще залишається. Частина полів, лісових масивів, водоймищ та інших ділянок досі залишаються необстеженими. Роботи з розмінування тривають. 

Нагадаємо, на території Харківської області під час проведення польових робіт тракторист наїхав на вибухівку

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