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На військовому аеродромі Бельбек у Криму лунають вибухи

Масштаб пожежі поки що невідомий.

На військовому аеродромі Бельбек у Криму лунають вибухи
Фото: Скріншот з відео

Сьогодні ввечері, 18 серпня, на території військового аеродрому Бельбек в тимчасово окупованому росіянами Криму почалась пожежа, яка супроводжується гучними вибухами. 

Про це повідомив генерал-майор Дмитро Марченко. 

“Два зовсім різні відоси, один з Бельбек (Крим, військовий аеродром), інший з Бєлгородської обл (Старий Оскол, база БК) але викликають одинакові емоції у нашого народу”, - написав Марченко. 

Генерал-майор уточнив, що не має жодного відношення до цих подій. 

Крім звуків вибухів, на відео чути звук сирени повітряної тривоги.

 

Нагадаємо, у Бєлгородській області РФ, що неподалік від кордону з Україною, загорівся склад з боєприпасами.

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