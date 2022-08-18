Масштаб пожежі поки що невідомий.

Сьогодні ввечері, 18 серпня, на території військового аеродрому Бельбек в тимчасово окупованому росіянами Криму почалась пожежа, яка супроводжується гучними вибухами.

Про це повідомив генерал-майор Дмитро Марченко.

“Два зовсім різні відоси, один з Бельбек (Крим, військовий аеродром), інший з Бєлгородської обл (Старий Оскол, база БК) але викликають одинакові емоції у нашого народу”, - написав Марченко.

Генерал-майор уточнив, що не має жодного відношення до цих подій.

Крім звуків вибухів, на відео чути звук сирени повітряної тривоги.

Нагадаємо, у Бєлгородській області РФ, що неподалік від кордону з Україною, загорівся склад з боєприпасами.