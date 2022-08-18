Зловмисники мешкали в Києві та Рівненській області.

Служба безпеки викрила двох регіональних керівників групи анонімних мінерів FR Destructor, які надсилали неправдиві повідомлення про мінування у різних регіонах України.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Незаконною діяльністю зловмисники займалися упродовж останніх двох років, а особливо активізувалися напередодні широкомасштабного вторгнення Росії.

"Мінерів" викрили після ще одного анонімного повідомлення про мінування інфраструктурних об’єктів у західних областях України.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що аноніми причетні до розповсюдження масових неправдивих повідомлень про мінування об’єктів авіаційного, автомобільного, залізничного транспорту, навчальних закладів, торгово-розважальних центрів у містах-мільйонниках та інших обласних центрах", - зазначили в СБУ.

Зловмисник - мешканці Києва та Рівненщини. Офіційно вони тимчасово безробітні, а насправді отримували винагороду від куратора з Росії за деструктивну роботу в нашій державі.

Затримані відправляли анонімні електронні листи з використанням спеціальних комп’ютерних програм, щоб приховати своє місцеперебування. Також підшукували у соцмережах користувачів, яких залучали до поширення неправдивих анонімних повідомлень про замінування, та організовували зашифровані чати, в яких пропонували грошову винагороду за розсилку анонімних повідомлень.

Оплату за "послуги" отримували на картки українських банків за допомогою віртуальних обмінних пунктів.

Під час обшуків у затриманих вилучили телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. Також кіберфахівці заблокували всі приховані акаунти анонімних мінерів.

СБУ перевіряє, чи співпрацювали зловмисники з спецслужбами країни-агресора.

Двом затриманим повідомили про підозру в завідомо неправдивому повідомленні про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності.

Нагадаємо, нині по містах України прокотилася хвиля "замінувань" - анонімні повідомлення отримали в Тернополі, Черкасах, Вінниці, Кропивницькому та Львові.

Нещодавно майже одночасно в декількох містах людей евакуювали з вокзалів та інших інфраструктурних обʼєктів через повідомлення про мінування.