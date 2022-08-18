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Укрпошта анонсувала випуск нової марки на День Незалежності

Подробиці випуску марки обіцяють оголосити напередодні.

Укрпошта анонсувала випуск нової марки на День Незалежності
Фото: Ігор Смілянський

Український поштовий оператор випустить 24 серпня нову блок-марку “Вільні, Незламні, Непереможні”. Також Укрпошта випустить конверт до неї -  це буде перший подібний випуск з 24 лютого. 

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

“24 серпня маємо свого роду символізм — рівно 6 місяців, як Україна знову змушена захищати свою незалежність від ворогів у війні, яка насправді триває не пів року, не 8, не 100 і навіть не 300 років”, - повідомив Смілянський.

Він зазначив, що тираж складе 1 млн примірників. 

Через міркування безпеки Смілянський наразі не оголошує подробиці випуску, і пообіцяв оприлюднити іх напередодні події. 

“Наші сусіди, як у тій приказці: бачать чуже під лісом, а не бачать своє під носом. Тож через підвищену увагу до нас з боку “асвабадителей” змушені контролювати безпекову ситуацію”, - підкреслив Смілянський.

Нагадаємо, гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський провів переговори із Поштою Польщі стосовно зниження тарифів на пересилання посилок та інших покращень у поштовому сполученні між двома країнами.

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