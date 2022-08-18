У Львові завершилася закрита зустріч президентів України, Туреччини та глави ООН (оновлено)

Ердоган заявив, що можливо відновити переговори між Україною та Росією на параметрах перемовин у Стамбулі в березні.

У Львові закінчилися переговори президентів України Володимира Зеленського і Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерреша, повідомляє Haberturk.

Зустріч тривала 40 хвилин і була закрита для представників ЗМІ.

З Ердоганом в Україну прибули турецькі міністри оборони, закордонних справ, енергетики, сільського господарства, торгівлі, а також очільники розвідки і компанії Baykar.

Фото з колегами оприлюднив міністр оборони України Олексій Резніков у своєму Twitter.

The meeting of 4 Ministers in the format of a Quadriga is ✅

Together with @DmytroKuleba we 🤝 the Head of @tcsavunma Hulusi Akar & 🇹🇷 MFA @MevlutCavusoglu on the sidelines of meetings of @ZelenskyyUa with @RTErdogan & UN SG @antonioguterres

Thank you for this friendly meeting! pic.twitter.com/ziMCdG5AMh — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 18, 2022

Анонсувалося, що на зустрічі обговорять кроки для зупинення війни в Україні дипломатичним шляхом.

Оновлення. Під час виступу за підсумками переговорів президент Туреччини заявив, що його співрозмовники погодилися з думкою, що війна має закінчитися за столом переговорів, передає "РБК-Україна".

"Особисто я вірю в те, що війна врешті-решт закінчиться за столом переговорів. По суті, пан Зеленський і пан Гутерреш погоджуються з цим. Вся річ у тому, щоб визначити найкоротший і найсправедливіший шлях до столу переговорів", - сказав Ердоган.

Він висловив сподівання, що "позитивну атмосферу" від угоди про експорт зерна можна "трансформувати" у постійний мир між Україною та Росією.

Глава Туреччини додав, що можливо відновити переговори між обома державами на параметрах перемовин у Стамбулі в березні.

"Ми готові знову відіграти роль фасилітатора чи посередника, щоб надати всі види підтримки для досягнення цієї мети", - додав Ердоган.

Нагадаємо, спершу переговори були двосторонніми за участі Ердогана і Зеленського. Тоді до них приєднався генсек ООН. Захід відбувався в палаці Потоцьких.