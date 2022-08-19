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Із тимчасово окупованих регіонів вдалося евакуювати понад 21 тисячу жителів, - Верещук

Майже третина з них - діти.

Із тимчасово окупованих регіонів вдалося евакуювати понад 21 тисячу жителів, - Верещук
Фото: Анна Стешенко

З тимчасово окупованих Росією українських територій вдалося вже евакуювати понад 21 тисячу осіб.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, йдеться на сайті відомства.

За її словами, майже кожен третій евакуйований - дитина.

Вивезти українців вдалося з непідконтрольних територій Херсонщини, Харківщини, Запорізької, Донецької, Луганської областей, а також Криму.

"Зокрема, з Херсонщини евакуювалося понад 8 тисяч громадян, із Запорізької області – понад 9 тисяч", – додала Верещук.

За даними Мінреінтеграції, лише з Донецької області від початку серпня вдалося вивезти понад сім тисяч українців, з них півтори тисячі - діти.

Верещук наголосила, що евакуація з прифронтових регіонів і з ТОТ є найнадійнішим способом убезпечити себе та свою сім’ю.

Нагадаємо, Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзда із Запоріжжя в Київ. Крім цього, з дитячого будинку-інтернату в Запоріжжі мають евакуювати близько 30 дітей з інвалідністю.

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