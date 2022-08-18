Із Запоріжжя мають евакуювати майже 30 дітей з інвалідністю, - УЗ

З дитячого будинку-інтернату в Запоріжжі мають евакуювати близько 30 дітей з інвалідністю.
Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.
Дітей разом із супроводжуючими перевезуть до Львова та Ужгорода.
"Продовжуємо евакуювати особливо чутливі групи пасажирів з регіонів, що наближені до зони ведення активних бойових дій", - наголосили в УЗ.
Нагадаємо, днями Укрзалізниця призначила додаткові рейси із Запоріжжя в Київ, щоб більше людей змогли евакуюватись з небезпечних регіонів.
А на Кіровоградщину продовжують прибувати евакуаційні потяги з Донецької області.