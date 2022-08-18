Унаслідок обстрілу Миколаєва загинула людина, ще двоє дістали поранення

Російські війська знову обстріляли місто Миколаїв. В результаті двоє людей дістали поранення, їх госпіталізували. Ще одна людина померла дорогою до лікарні.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"За попередньою інформацією, внаслідок денних обстрілів двоє осіб отримали поранення, їх госпіталізували до лікарні. Ще одна людина померла дорогою до медзакладу. Збираємо детальну інформацію про наслідки обстрілів", - написав він у Telegram-каналі.

Райони ураження та інші подробиці Сєнкевич пообіцяв повідомити згодом.

Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва, який відбувся вночі 17 сернпя, пошкоджено 27 житлових будинків, головний корпус університету та знищено автопарк.