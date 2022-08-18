​Ворог готує резерви для виходу на адмінкордон Луганської області, - Гайдай

Наразі на території області ще знаходиться приблизно 350 тис. громадян, які поки що мають можливість евакуюватися.

Російські окупаційні війська готують резерви для виходу на адміністративний кордон Луганської області.

Про це повідомив на брифінгу голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає кореспондентка LB.ua.

"Ситуація на Луганщині зараз складна… Бої тривають на околицях та поки що росіяни готують резерви. Ми бачимо, що вони готують такі резерви. Скоріше за все, що вони будуть намагатися дотиснути ЗСУ, щоб вийти не тільки на словах, а й офіційно на адміністративні кордони Луганської області", - пояснив Гайдай.

За його словами, на території, де проходили активні бойові дії, ситуація з усією критичною інфраструктурою - водою, світлом, газом, вивезенням сміття та лікарнями, - жахлива.

"Щоб повноцінно жити в регіоні, то про це навіть мови немає", - наголосив голова ОВА.

Гайдай зазначив, що наразі на території області ще залишається приблизно 350 тис. громадян. Вони поки що мають можливість виїхати трьома шляхами: через дамбу до Харківської області, де є лише пішохідний перехід, через Запорізьку область та через Росію, країни Балтії. Однак третій шлях - найбільш дорогий та коштує приблизно 350 євро.

Нагадаємо, на Луганщині Росія кидає в бій здебільшого приватні військові компанії. Ворог намагається прорватися на територію Донеччини і зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над окупованими територіями ОРДЛО.