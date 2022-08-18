Оприлюднено фото наслідків вчорашнього обстрілу Харкова окупантами
Оприлюднено фото наслідків вчорашнього обстрілу Харкова окупантами
СБУ встановила хронологію і деталі підриву РФ Північно-Кримського каналу
СБУ встановила хронологію і деталі підриву РФ Північно-Кримського каналу
Що чекає на Трампа – крісло президента чи в’язниця?
Що чекає на Трампа – крісло президента чи в’язниця?
​Усі виплати за липень військовослужбовці отримають у повному обсязі, – Маляр
​Усі виплати за липень військовослужбовці отримають у повному обсязі, – Маляр
Жінки певних професій можуть не ставати на військовий облік до 1 жовтня, - Веніславський
Жінки певних професій можуть не ставати на військовий облік до 1 жовтня, - Веніславський
Найближчим часом будуть дуже гострі події на всьому фронті, – пресслужба ГУР
Найближчим часом будуть дуже гострі події на всьому фронті, – пресслужба ГУР
На півдні штурмова авіація та ударні гелікоптери окупантів 9 разів вдарили по українських позиціях
На півдні штурмова авіація та ударні гелікоптери окупантів 9 разів вдарили по українських позиціях
Як Захід допомагає Росії створювати зброю
Як Захід допомагає Росії створювати зброю
В Україні не спростять виїзд чоловіків призовного віку за кордон найближчим часом, - Веніславський
В Україні не спростять виїзд чоловіків призовного віку за кордон найближчим часом, - Веніславський
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія обстріляла житловий сектор, школу та комунальні об’єкти Донеччини, - МВС

Найбільше постраждала Авдіївка.

Росія обстріляла житловий сектор, школу та комунальні об’єкти Донеччини, - МВС
Фото: ТГ МВС

За минулу добу ворог завдав 22 ударів застосовуючи ракети та артилерію по 14 населеним пунктам Донеччини.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Найбільше постраждала Авдіївка – задокументовано сім ударів по місту. Також масовим обстрілам піддалися м. Бахмут, м. Дружківка, м. Красногорівка, м. Сіверськ, м. Торецьк, смт Комишівка, смт Очеретине, с. Желанне друге, с. Мемрик, с. Нетайлове, с. Первомайське, с. Федорівка, с. Світле", –йдеться в повідомленні.

Окупаційні війська застосували ракети ЗРК "С-300", РСЗВ "Ураган", "Град", артилерію та завдали авіаудару.

Зруйновано та пошкоджено 51 об’єкт – 40 житлових будинків, комунальне підприємство, школа, сільгосптехніка, ангар та будівля виправної колонії.  Поліція зафіксувала воєнні злочини Росії.

Нагадаємо, голова ОВА повідомив, що на Донеччині військові РФ вбили трьох мирних мешканців. Шестеро людей дістали поранення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також