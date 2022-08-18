Росія обстріляла житловий сектор, школу та комунальні об’єкти Донеччини, - МВС

За минулу добу ворог завдав 22 ударів застосовуючи ракети та артилерію по 14 населеним пунктам Донеччини.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Найбільше постраждала Авдіївка – задокументовано сім ударів по місту. Також масовим обстрілам піддалися м. Бахмут, м. Дружківка, м. Красногорівка, м. Сіверськ, м. Торецьк, смт Комишівка, смт Очеретине, с. Желанне друге, с. Мемрик, с. Нетайлове, с. Первомайське, с. Федорівка, с. Світле", –йдеться в повідомленні.

Окупаційні війська застосували ракети ЗРК "С-300", РСЗВ "Ураган", "Град", артилерію та завдали авіаудару.

Зруйновано та пошкоджено 51 об’єкт – 40 житлових будинків, комунальне підприємство, школа, сільгосптехніка, ангар та будівля виправної колонії. Поліція зафіксувала воєнні злочини Росії.

Нагадаємо, голова ОВА повідомив, що на Донеччині військові РФ вбили трьох мирних мешканців. Шестеро людей дістали поранення.