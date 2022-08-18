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​В управління АРМА передано телеканал депутата-зрадника Олексія Ковальова, - ДБР

Загальна вартість арештованої власності переданої в управління АРМА становить понад 18,5 млн гривень.

​В управління АРМА передано телеканал депутата-зрадника Олексія Ковальова, - ДБР
Фото: facebook.com Олексій Ковальов - народний депутат

Спільними зусиллями Державного бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора у стислі строки вдалося встановити та ініціювати передачу до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів майно народного депутата України Олексія Ковальова.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Загальна вартість арештованої власності переданої 17 серпня в управління АРМА становить понад 18,5 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у липні за матеріалами ДБР депутату-зраднику Ковальову суд заочно призначив утримання під вартою, оголосив у розшук та арештував майно. Зокрема, були заарештовані частки фігуранта в статутних капіталах трьох юридичних осіб, а також його банківські рахунки. У тому числі арештовано майно ТОВ «ТРК "Інтеррадіо"» - український інформаційно-розважальний телеканал "4 канал", власником якого є Олексій Ковальов.

У квітні 2022 року працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження відносно народного депутата України, який після повномасштабного вторгнення російської федерації перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам. У ході розслідування встановлено, що на початку липня цього року Олексій Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора - "уряді Херсонської області".

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