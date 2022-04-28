​​"Слуга народу" підозрює нардепа Ковальова у держзраді і призупинила його членство у фракції

Він знаходиться на окупованій території Херсонщини і спілкується з росЗМІ та окупантами.

Партія "Слуга народу" призупинила членство народного депутата Олексія Ковальова у своїй парламентській фракції і просить правоохоронців розслідувати, чи став він на бік російських окупантів у Херсонській області.

Про це повідомила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.

Ковальов зараз перебуває на тимчасово захопленій росіянами території.

"Судячи з його інтерв’ю медіа - перебуває цілком добровільно. Він спілкується із російськими військовими, які не вчиняють по відношенню до нього жодних дій. Він не бере участь у національному спротиві російській агресії та окупації. Він, за його ж словами, здійснює на тимчасово захопленій території діяльність із надання гуманітарної допомоги. Крім того, він не відвідує пленарні засідання Верховної Ради України, не бере участь у голосуваннях за важливі в умовах воєнного стану законопроєкти. Адекватних пояснень щодо свого поточного статусу, поведінки і заяв депутат Ковальов керівництву фракції не надав", - йдеться у спільній заяві політичної партії та фракції.

Зазначається, що така поведінка Ковальова та випадки його спілкування із окупаційними військами викликають підозру у здійсненні ним державної зради.

Адже на тимчасово захоплених територіях (у тому числі в Херсонській області) окупаційні війська викрадають діючих та колишніх очільників органів місцевого самоврядування, педагогів, митців, керівників підприємств, проводять примусову мобілізацію чоловіків до окупаційних військ.

"На цьому тлі поведінка Ковальова є несумісною ані зі званням народного депутата України, ані тим більше - з членством у фракції «Слуга народу». Його поведінка не лише кидає тінь на імідж партії, яка його висунула кандидатом у народні депутати, і фракції, в якій він перебуває. Вона по суті є зрадою тих партійців і депутатів всіх рівнів, які сьогодні беруть участь у національному спротиві, перебуваючи на тимчасово захоплених територіях, служать у ЗСУ та, зокрема, підрозділах тероборони, допомагають армії та переселенцям, проводять перемовини з колегами з країн-союзників щодо розширення допомоги України", - наголосили в "Слузі народу".

Партія "Слуга народу" та фракція партії звернулися до Генерального прокурора Ірини Венедиктової, голови Служби Безпеки Івана Баканова із закликом порушити відповідну кримінальну справу і всебічно розслідувати всі факти та обставини перебування Ковальова на тимчасово захопленій території та його спілкування із окупаційними військами.

За висновками слідства партія та фракція ухвалять політичні рішення щодо цього депутата.

Нагадаємо, Ковальов був обраний за 186 округом у Херсонській області. Голова підкомітету з питань акцизного податку та законодавчого регулювання ринку спирту, алкоголю і тютюну Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. У грудні 2020 потрапив до новин як депутат, який роздавав виборцям у своєму окрузі рибу в пакетах.

У грудні минулого року стало відомо, що Ковальов придбав "4 канал", який належав Дмитру Добродомову. Наступного дня він задекларував купівлю телеканалу як "подарунок від батьків".