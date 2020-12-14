Народний депутат України від "Слуги народу" Олексій Ковальов 13 грудня влаштував "свято" для мешканців кількох сіл свого округу на Херсонщині. Місцеві мешканці отримували у брендованих пакетах із прізвищем нардепа велику живу рибу.

Фото: facebook.com/sluganarodu.kovalov.186

На своїй сторінці у фейсбуці Ковальов написав, що "святковий настрій має бути у всіх". Нардеп подякував "активним жителям Долматівської ОТГ", а також депутатам, які допомогли йому "доставити невеличкі, але корисні подарунки, людям, які потребують допомоги".

Фото: facebook.com/natasha.dementeeva

Як повідомила у фейсбуці місцева мешканка Вікторія Пасічник, рибу від депутата отримали люди з інвалідністю, опікуни, малозабезпечені, багатодітні та працівники місцевого сільгоспкооперативу імені Горького.

Депутатка Голопристанької міської ради від "Слуги народу" Наталя Пашкевич повідомила, що роздача риби також відбувалась у селі Кардашинка, що теж входить у межі округу нардепа Ковальова, і була присвячена дню пам’яті святого Андрія Первозванного.

Фото: facebook.com/natasha.dementeeva

Фото: facebook.com/natasha.dementeeva

Як пише Рух ЧЕСНО, рідний брат нардепа, депутат облради від партії "Слуга народу" Юрій Ковальов є директором державного підприємства "Херсонський виробничо-експериментальний завод по розведенню молоді частикових риб", що розташоване у місті Гола Пристань. Також Юрій Ковальов є засновником ТОВ "Рибоводна ферма - Ювент". Згідно з декларацією брата нардепа, корпоративні права він передав третім особам в управління.

В коментарі ЧЕСНО нардеп повідомив, що держпідприємство не має жодного стосунку до цієї риби, бо розводить малька, а рибу він придбав у компанії свого брата.

Коштувало це 47 тисяч гривень.

"Це мої депутатські гроші. Я неодноразово казав, що всі гроші я отримую на депутатську діяльність, на квартиру, на проїзд, я все витрачаю на округ", - розповів Олексій Ковальов.

Окрім цього, нардеп повідомив, що не вважає роздачу риби гречкосійством.

"У нас зараз немає виборів, ми постійно допомагаємо людям. Замітьте, не перед місцевими виборами, а після. Ми купували будівельні матеріали, будемо купувати новорічні подарунки для дітей. Все це я купую на власну зарплатню і ті гроші, про які казав. Я не вважаю це гречкосійством", - переконує він.

У ЧЕСНО вважають, що цей випадок має всі шанси потрапити до музею виборчого трешу.

"Замість того, щоб системно працювати над законодавчою базою, парламентарі йдуть в округи і роздають гречку, позиціонують це як благодійність. Це в першу чергу принижує виборців, доводить, що рівень політичної культури надзвичайно низький навіть на рівні парламенту", - наголошує координаторка Руху ЧЕСНО Віта Думанська.

Раніше Рух ЧЕСНО виграв суд у колишньої народної депутатки Пташник.