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На Херсонщині нардеп від "Слуги народу" роздавав на окрузі рибу

"Допомогу" отримали тільки потребуючі.

Народний депутат України від "Слуги народу" Олексій Ковальов 13 грудня влаштував "свято" для мешканців кількох сіл свого округу на Херсонщині. Місцеві мешканці отримували у брендованих пакетах із прізвищем нардепа велику живу рибу.

Фото: facebook.com/sluganarodu.kovalov.186

На своїй сторінці у фейсбуці Ковальов написав, що "святковий настрій має бути у всіх". Нардеп подякував "активним жителям Долматівської ОТГ", а також депутатам, які допомогли йому "доставити невеличкі, але корисні подарунки, людям, які потребують допомоги".

Фото: facebook.com/natasha.dementeeva

Як повідомила у фейсбуці місцева мешканка Вікторія Пасічник, рибу від депутата отримали люди з інвалідністю, опікуни, малозабезпечені, багатодітні та працівники місцевого сільгоспкооперативу імені Горького.

Депутатка Голопристанької міської ради від "Слуги народу" Наталя Пашкевич повідомила, що роздача риби також відбувалась у селі Кардашинка, що теж входить у межі округу нардепа Ковальова, і була присвячена дню пам’яті святого Андрія Первозванного.

Фото: facebook.com/natasha.dementeeva

Фото: facebook.com/natasha.dementeeva

Як пише Рух ЧЕСНО, рідний брат нардепа, депутат облради від партії "Слуга народу" Юрій Ковальов є директором державного підприємства "Херсонський виробничо-експериментальний завод по розведенню молоді частикових риб", що розташоване у місті Гола Пристань. Також Юрій Ковальов є засновником ТОВ "Рибоводна ферма - Ювент". Згідно з декларацією брата нардепа, корпоративні права він передав третім особам в управління.

В коментарі ЧЕСНО нардеп повідомив, що держпідприємство не має жодного стосунку до цієї риби, бо розводить малька, а рибу він придбав у компанії свого брата.

Коштувало це 47 тисяч гривень.

"Це мої депутатські гроші. Я неодноразово казав, що всі гроші я отримую на депутатську діяльність, на квартиру, на проїзд, я все витрачаю на округ", - розповів Олексій Ковальов.

Окрім цього, нардеп повідомив, що не вважає роздачу риби гречкосійством.

"У нас зараз немає виборів, ми постійно допомагаємо людям. Замітьте, не перед місцевими виборами, а після. Ми купували будівельні матеріали, будемо купувати новорічні подарунки для дітей. Все це я купую на власну зарплатню і ті гроші, про які казав. Я не вважаю це гречкосійством", - переконує він.

У ЧЕСНО вважають, що цей випадок має всі шанси потрапити до музею виборчого трешу.

"Замість того, щоб системно працювати над законодавчою базою, парламентарі йдуть в округи і роздають гречку, позиціонують це як благодійність. Це в першу чергу принижує виборців, доводить, що рівень політичної культури надзвичайно низький навіть на рівні парламенту", - наголошує координаторка Руху ЧЕСНО Віта Думанська.

Раніше Рух ЧЕСНО виграв суд у колишньої народної депутатки Пташник.

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