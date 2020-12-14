Мер Кличко закликав депутатів ухвалити бюджет на наступний рік без політики та популізму

Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київради розглянути проєкт бюджету столиці на наступний рік без політики та популізму. Про це він заявив під час відкриття засідання Київської міської ради.

Він наголосив, що бюджет потрібно ухвалити у стислі терміни.

«Сьогодні головне питання, заради якого ми зібралися, – ми повинні взяти до розгляду проект бюджету столиці на наступний рік. Кошторис потрібно ухвалити в стислі терміни – у нас залишилося, фактично, два тижні. Тому я прошу всіх відповідально поставитися до своїх обов’язків перед киянами і ефективно працювати. Бо від цього залежить, який кошторис ми ухвалимо. Як житиме та розвиватиметься столиця наступного року», – сказав Кличко.

Він підкреслив, що понад п’ять років бюджет Києва є відкритим і прозорим. Будь-хто в режимі онлайн може подивитися, скільки надходжень отримує місто і на які витрати йдуть гроші громади. Від конкретного ЖЕКу чи дитячого садочка до окремих комунальних підприємств.

За його словами, закупівлі через систему ProZorro столиця теж запровадила першою. І ця інформація відкрита і з нею завжди можна ознайомитися.

«Тому давайте працювати без політики та популізму. І доопрацюємо та ухвалимо бюджет, оптимальний в цій складній ситуації. Бо ми бачимо падіння економіки, як ледве виживає бізнес. А це все – надходження, яких ми недоотримаємо в бюджет міста. Тож треба зосередитися на головних напрямках і статтях, щоб забезпечити життєдіяльність столиці та її подальший розвиток. А зроблено для цього вже немало», – наголосив Віталій Кличко.