Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
В Кабміні заговорили про дострокове запровадження локдауну і назвали умову
В Кабміні заговорили про дострокове запровадження локдауну і назвали умову
Тетяна Думенко: "Вакцина – це серйозне втручання в організм. Але я вакцинувалася б від коронавірусу"
Тетяна Думенко: "Вакцина – це серйозне втручання в організм. Але я вакцинувалася б від коронавірусу"
Азербайджан провів “антитерористичну операцію” проти "збройних формувань Вірменії" у Нагірному Карабасі
Азербайджан провів “антитерористичну операцію” проти "збройних формувань Вірменії" у Нагірному Карабасі
Джошуа нокаутував Пулєва і захистив титул чемпіона світу
Джошуа нокаутував Пулєва і захистив титул чемпіона світу
Мэр Кернес. Грани дозволенного
Мэр Кернес. Грани дозволенного
Більше 100 колишніх та діючих білоруських силовиків ​заявили про злочинні накази і закликають провести нові вибори
Більше 100 колишніх та діючих білоруських силовиків ​заявили про злочинні накази і закликають провести нові вибори
У Пенсійному фонді пояснили, як отримати карантинні 8 тисяч гривень
У Пенсійному фонді пояснили, як отримати карантинні 8 тисяч гривень
ГоловнаПолітика

Мер Кличко закликав депутатів ухвалити бюджет на наступний рік без політики та популізму

Мер Києва наголосив, що бюджет потрібно ухвалити у стислі терміни.

Мер Кличко закликав депутатів ухвалити бюджет на наступний рік без політики та популізму
Фото: kiev.klichko.org

Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київради розглянути проєкт бюджету столиці на наступний рік без політики та популізму. Про це він заявив під час відкриття засідання Київської міської ради.

Він наголосив, що бюджет потрібно ухвалити у стислі терміни.

«Сьогодні головне питання, заради якого ми зібралися, – ми повинні взяти до розгляду проект бюджету столиці на наступний рік. Кошторис потрібно ухвалити в стислі терміни – у нас залишилося, фактично, два тижні. Тому я прошу всіх відповідально поставитися до своїх обов’язків перед киянами і ефективно працювати. Бо від цього залежить, який кошторис ми ухвалимо. Як житиме та розвиватиметься столиця наступного року», – сказав Кличко.

Він підкреслив, що понад п’ять років бюджет Києва є відкритим і прозорим. Будь-хто в режимі онлайн може подивитися, скільки надходжень отримує місто і на які витрати йдуть гроші громади. Від конкретного ЖЕКу чи дитячого садочка до окремих комунальних підприємств.

За його словами, закупівлі через систему ProZorro столиця теж запровадила першою. І ця інформація відкрита і з нею завжди можна ознайомитися.

«Тому давайте працювати без політики та популізму. І доопрацюємо та ухвалимо бюджет, оптимальний в цій складній ситуації. Бо ми бачимо падіння економіки, як ледве виживає бізнес. А це все – надходження, яких ми недоотримаємо в бюджет міста. Тож треба зосередитися на головних напрямках і статтях, щоб забезпечити життєдіяльність столиці та її подальший розвиток. А зроблено для цього вже немало», – наголосив Віталій Кличко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також