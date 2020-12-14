У Києві ще 605 людей захворіли на коронавірус

У Києві минулої доби виявили 605 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомив у Telegram міський голова Києва Віталій Кличко.

"Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 91 743.Захворіли:

331 жінка віком від 19 до 91 року

218 чоловіків віком від 18 до 84 років

29 дівчаток від 6 місяців до 17 років та 27 хлопчиків від 9 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 20 медиків", - йдеться в повідомленні.

До лікарень столиці госпіталізували 46 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Минулої доби в Києві від COVID-19 померли 13 людей.

Одужали за минулу добу 87 людей. Всього коронавірус подолали 28 904 мешканців Києва.

У столичних лікарнях сьогодні перебувають 2083 пацієнти з підтвердженим діагнозом COVID-19. В тому числі 16 дітей. Ще 418 пацієнтів – з підозрою на захворювання, серед них — 4 дитини.

У важкому стані 1324 пацієнти. На ліжках інтенсивної реанімації перебувають 239 хворих. 34 – підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Кисневу підтримку отримують 1477 хворих.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, в Україні за добу зафіксовано 6 451 новий випадок COVID-19. Госпіталізовано за добу - 1 895 осіб, 93 пацієнти померли.

В Україні стали робити менше тестів на коронавірус COVID-19, тому Міністерство охорони здоров'я змінило підходи до тестування. За словами Степанова, тестуватимуть усіх громадян з симптомами респіраторних захворювань.