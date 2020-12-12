Серед українських військових зафіксували нову смерть від ковіду

За минулу добу у ЗСУ зареєстровано 183 нових випадки захворювання.

У Збройних Силах України зафіксовано 32 летальний випадок спричинений коронавірусом.

Про це повідомили у Командуванні медичних сил ЗСУ.

“Військовослужбовець перебував на стаціонарному лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Однак проведена інтенсивна терапія, на жаль, позитивного результату не дала”, – йдеться у повідомленні.

За минулу добу зареєстровано 183 нових випадки захворювання.

Станом на 12 грудня в українському війську на ковід хворіє – 3188 осіб.

Всього за час пандемії одужало – 8787 осіб.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 494 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 46 осіб.

Нагадаємо, в Україні станом на 12 грудня 2020 року зафіксовано 12 811 нових випадків коронавірусу, померло 243 особи.