У Києві за добу від ковіду одужала рекордна кількість пацієнтів

За минулу добу у столиці виявили ще 1 880 інфікованих коронавірусом. При цьому одужали 922 киян, що є найвищим показником за весь період пандемії.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Захворіли 1 006 жінок віком від 18 до 88 років, 735 чоловіків віком від 18 до 88 рокiв, 64 дівчинки від 16 днів до 17 років і 73 хлопчики від 1 місяця до 17 років.

Захворів, зокрема, і 61 медик. Госпіталізували 104 пацієнта. Від ускладнень коронавірусної недуги померли 26 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (494), Дніпровському (284) та Оболонському (159) районах.

У стаціонарах медзакладів Києва сьогодні лікуються 1 915 хворих на коронавірус. Із них 11 дітей. 1 248 пацієнтів перебувають у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1 402 людини. Під апаратами ШВЛ перебувають 22 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах становить майже 48%.

Усього за період пандемії в столиці підтвердили 88 317 випадок ковіду. Одужали 27 769 киян, 1 551 - помер.

Нагадаємо, 8 грудня у Києві госпіталізували найбільше з початку пандемії пацієнтів з ковідом.

Найбільшу за період пандемії кількість нових випадків коронавірусу в столиці виявили 9 грудня.

На думку експертів, локдаун після новорічних свят загрожує неконтрольованим поширенням SARS-CoV-2 протягом місяця. Це може призвести до надмірного навантаження на лікарні та додаткових смертей, яких можна було б уникнути.

У КШЕ вважають, що зниження кількості нових випадків COVID-19 у статистиці за останній тиждень відбувається на тлі зменшення тестування у кінці листопада та надмірно високого коефіцієнту виявлення.