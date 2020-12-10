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В Раді розповіли, коли в Україні почнуть вакцинацію від COVID-19

Радуцький висловив надію, що завдяки локдауну в січні вдасться значно зменшити загальну кількість активних хворих та дати перепочити українським лікарям.

В Раді розповіли, коли в Україні почнуть вакцинацію від COVID-19
Фото: facebook/Слуга Народу

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я Михайло Радуцький вважає, що масова вакцинація населення розпочнеться у квітні 2021 року.

Про це він повідомив у Facebook.

Він висловив надію, що завдяки локдауну в січні вдасться значно зменшити загальну кількість активних хворих та дати перепочити українським лікарям.

"Я дуже сподіваюсь, що завдяки "канікулам" у січні нам вдасться значно зменшити загальну кількість активних хворих та дати перепочити нашим лікарям. В такому випадку з великою ймовірністю необхідності у черговому локдауні вже не буде. Запасу міцності медичної системи вистачить до квітня, коли почнеться масова вакцинація", - повідомив Радуцький.

Він зазначив, що Україні вдалось уникнути сценарію жорсткого локдауну, а перелік обмежень, запроваджених урядом з 8 до 24 січня, менш суворий, аніж у березні-квітні.

3Напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна планує вакцинувати всіх громадян за рахунок держави.

Нагадаємо, 9 грудня Кабінет міністрів повідомив про введення локдауну в Україні. Він почнеться з 8 січня та триватиме до опівночі 25 січня. Також до березня продовжили режим надзвичайної ситуації та чинних карантинних обмежень, які будуть діяти кожен день, крім періоду локдауну.

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