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Хакери атакували дані про вакцину Pfizer та BioNTech

Це не вплине на швидкість реєстрації препарату. 

Хакери атакували дані про вакцину Pfizer та BioNTech
Фото: EPA/UPG

Хакери здійснили атаку на Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) та отримали доступ до деяких даних про вакцину від коронавірусу Pfizer та BioNTech.

Мова йде про документи, необхідні для реєстрації препарату як вакцини від ковіду для ЄС, йдеться на сайті компанії BioNTech.

"Важливо зауважити, що жодна з систем BioNTech та Pfizer не була зламана, і нам не відомо про те, що якісь учасники дослідження були ідентифіковані шляхом доступу до даних", – йдеться у заяві.

Підкреслюється, що кібератака не повпливає на терміни реєстрації вакцини в EMA. 

Нагадаємо, що 1 грудня компанії Pfizer Inc та BioNTech звернулись у Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) щодо умовної реєстрації вакцини проти COVID-19. Це зроблено після аналогічних кроків у США і Великій Британії.

Американський виробник ліків Pfizer та німецький BioNTech повідомили про остаточні результати випробувань 18 листопада, які показали, що кандидат на вакцину на 95% ефективно запобігає зараженню COVID-19, не викликаючи серйозних проблем із безпекою, що підвищує перспективу схвалення США та Європи вже в грудні.

2 грудня Велика Британія першою у світі дозволила використовувати вакцину від коронавірусу, розроблену Pfizer і BioNTech.

Уже 8 грудня Британія розпочала вакцинацію. 90-річна Маргарет Кінан стала першою пацієнткою у світі, яка отримала вакцину Pfizer BioNTech від COVID-19 після офіційного початку програми вакцинації в країні.

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