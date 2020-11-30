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Facebook купує стартап з обслуговування клієнтів Kustomer

Очікується, що угода дозволить Facebook залучити більше продавців на свої платформи.

Facebook купує стартап з обслуговування клієнтів Kustomer
Фото: Телеканал 24

Американська компанія Facebook заявила про придбання стартапа по обслуговуванню клієнтів Kustomer.

Про це повідомляє Reuters.

Kustomer дозволяє компаніям об'єднувати розмови з клієнтами по декількох каналах на одному екрані, а також автоматизувати деякі відповіді потенційним покупцям.

Очікується, що угода дозволить Facebook залучити більше продавців на свої платформи.

Угода також дозволить соцмережі розширити свій сервіс WhatsApp Business, оскільки все більше компаній звертаються до додатка для обміну миттєвими повідомленнями, щоб відповідати на запити клієнтів під час пандемії COVID-19.

Відзначається, що компанія з Нью-Йорка вже інтегрувала свої послуги в Facebook Messenger і Instagram.

Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Нагадаємо, за період з початку 2020 року і до кінця жовтня, коли в країні відбулися місцеві вибори, витрати українських політиків на рекламу в соцмережі Facebook сягнули $ 6,6 млн.

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