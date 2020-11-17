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Службу безпеки Twitter очолив всесвітньо відомий хакер

Останнім часом Пейтер Затко курував безпеку системи електронних платежів Stripe.

Службу безпеки Twitter очолив всесвітньо відомий хакер
Пейтер Затко
Фото: United States Department of Defense

Головою служби безпеки Twitter став один з найвідоміших у світі хакерів, фахівець з мережевої безпеки Пейтер Затко.

Про це повідомляє телеканал NBC.

Затко, відомий за хакерським псевдонімом Мадж (Mudge), прославився своїми досягненнями в рамках хакерського об'єднання L0pht. Також він є одним з ключових членів утвореного у 1980-х роках хакерського угруповання "Культ мертвої корови" (Cult of the Dead Cow).

На початку дев'яностих він одним з перших хакерів установив контакти з американським урядом і приватними компаніями, виступаючи від імені хакерської спільноти.

Останнє місце роботи Затко - платіжний сервіс Stripe.

Повідомляється, що Затко буде підпорядковуватися безпосередньо генеральному директору компанії Джеку Дорсі. Управління безпекою він візьме на себе після закінчення двомісячної перевірки.

Нагадаємо, в липні сталася масштабна хакерська атака на Twitter. Були зламані сторінки кількох американських корпорацій і відомих людей, в тому числі Ілона Маска, Білла Гейтса, Джеффа Безоса, Уоррена Баффера і Джозефа Байдена. В опублікованих від імені цих людей повідомленнях хакери закликали переказувати їм кошти у криптовалюті на вказаний рахунок і обіцяли повернути суму в подвійному розмірі. Таким чином вони отримали понад 100 тисяч доларів.

Через хакерську атаку акції Twitter впали на 4%.

У серпні звинувачення в атаці було пред'явлено трьом молодим людям від 17 до 22 років.

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