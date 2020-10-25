Власник концерну Samsung Лі Гон Хі помер у віці 78 років

Чоловік помер у колі своєї родини в Сеулі.

Голова найбільшого південнокорейського концерну Samsung Group Лі Гон Хі помер у віці 78 років.

Він був найбагатшою людиною Південної Кореї, його статки оцінюються в $21 млрд, повідомляє BBC.

У концерні повідомили, що Лі помер у неділю в колі своєї родини в Сеулі. Точна причина смерті не називається. Здоров'я пана Лі значно погіршилося після серцевого нападу в 2014 році.

Лі Гон Хі перетворив невеликий торгівельний бізнес свого батька на потужний концерн та зробив Samsung Electronics однієї з найбільших і найпотужніших технологічних компаній.

Лі Гон Хі був третім сином засновника Samsung Лі Бьон Чула. Він долучився до управління компанією в 1968 році та зайняв посаду голови після смерті батька в 1987 році.

Під керівництвом Лі компанія зазнала вирішальних реформ, які привели до світового визнання та покращення якості продукції.