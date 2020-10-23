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У Чорнобильській зоні випробували робособаку Boston Dynamics

Робот вимірював радіацію і фотографував особливо забруднені ділянки.

У Чорнобильській зоні випробували робособаку Boston Dynamics
Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

У Чорнобильській зоні відчуження вперше провели випробування автономного робота Boston Dynamics "SPOT".

Дослідження провела група Бристольського університету спільно з фахівцями Державного спеціалізованого підприємства "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами", інформує пресслужба Державного агентства з управління зоною відчуження.

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

Під час дослідження також використовували безпілотні літальні апарати, датчики-сканери для оцінки розподілу радіоактивних матеріалів на площі та в просторі.

Зокрема, проводилися радіометричні та геофізичні роботи на території двох секторів пункту тимчасової локалізації радіоактивних відходів "Рудий ліс" і на територіях пунктів захоронення радіоактивних відходів "Підлісний" і "Буряківка".

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

"За результатами проведених робіт, на ПЗРВ "Підлісний" та ПЗРВ "Буряківка" очікується отримання зображень у 3-D форматі і карти розподілу активності радіонуклідів на цій території, а також отримання зображень із ПТЛРВ "Рудий ліс" із ділянками, які мають високу потужність дози", - сказано в повідомленні.

Виконані роботи дозволять оновити карти розподілу радіаційного забруднення на ділянках, де проводилося обстеження.

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