ЄБРР визначився з компанією, яка побудує сміттєпереробний завод у Львові

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЕБРР) погодив генерального підрядника, який має збудувати сміттєпереробний завод у Львові.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Переможцем міжнародного тендеру став нідерландсько-литовський консорціум WTT-Axis. Успішно збудували подібні заводи в Великій Британії, Італії та Литві", - повідомив Садовий.

Зазначається, що термін будівництва заводу - два роки. Воно складатиметься з двох етапів. На першому місто підготувало будівельний майданчик і запустило компостувальну станцію для органіки. Другий етап, за який відповідає консорціум, стартує до кінця року.

За рік завод має переробляти 240 тис. тонн відходів.

Нагадаємо, у 2018 році влада Львова підписала угоду про залучення 35 млн євро на реалізацію проекту поводження з твердими побутовими відходами.

Ці кошти місто використає для того, щоб побудувати перший в Україні завод глибокої переробки твердих побутових відходів, а також щоб рекультивувати Грибовицький полігон. Львів також має намір впровадити кращі підходи до вторинної переробки та управління відходами.