Apple представила лінійку смартфонів iPhone 12 ..

Американська Компанія Apple в рамках онлайн-презентації під назвою "Привіт, швидкосте!" представила оновлену лінійку смартфонів iPhone 12.

Зазначається, що новий модельний ряд смартфонів компанії буде представлений чотирма моделями: iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone Pro та iPhone Pro Max.

Нові iPhone отримали оновлений дизайн: замість гладких закруглених країв, як на кількох останніх поколіннях, iPhone 12 має плоскі ребра та прямокутні корпуси. Такий дизайн нагадує iPhone 4 і 5.

Here are the new iPhone 12 Pro colors #AppleEvent pic.twitter.com/GaRDb2k3kV — CNET (@CNET) October 13, 2020

Вперше всі чотири моделі iPhone матимуть стандарт передачі даних 5G. Телефони оснащені новим OLED-дисплеєм з оновленим екраном "Ceramic Shield", який, за твердженням Apple, в чотири рази стійкіший до пошкоджень при падінні. Усередині кожного телефону знаходиться новий чіп Apple A14 Bionic.

Базова модель - це iPhone 12 вартістю 799 доларів. Він має 6,1-дюймовій екран і дві модернізовані камери з поліпшеними можливостями при слабкому освітленні. IPhone 12 випускається в чорному, білому, червоному, зеленому і синьому кольорах. Попередні замовлення почнуться 16 жовтня, а телефон надійде в продаж 23 жовтня.

Всі функції iPhone 12 доступні на новому iPhone 12 Mini. Як випливає з назви, він має менші розміри. Гаджет поставляється з 5,4-дюймовим екраном. Варіанти забарвлення такі ж, як і у базової моделі, ціна Mini - 699 доларів. Передзамовлення на нього буде відкрите з 6 листопада, в продаж він надійде з 13 листопада.

Дорожча лінійка телефонів Apple Pro має деякі відповідні незвичайні функції. Вони також більші, ніж раніше. IPhone 12 Pro за 999 доларів має 6,1-дюймовий екран, а iPhone Pro Max за +1099 доларів - 6,7-дюймовий екран.

Як завжди, Apple уважніша для камер більш дорогих моделей. І Pro, і Max мають три основних об'єктива: один ширококутний, один надширококутний і телеоб'єктив 65 мм. Вони також оснащені лідарним датчиком глибини, який покращує якість фотографій, обчислюючи глибину, щоб прискорити роботу об'єктива при слабкому освітленні. IPhone 12 Pro надійде в продаж 23 жовтня, а Pro Max - 13 листопада.

Ще одна новація: Apple більше не буде включати зарядний пристрій та навушники в комплект iPhone. Замість цього iPhone 12 буде поставлятися з кабелем USB-C-to-Lightning, який можна підключити до будь-якого зарядного пристрою USB-C.

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