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У роботі месенджера Telegram трапився масштабний збій

Роботу припинив і додаток, і вебверсія. 

У роботі месенджера Telegram у п'ятницю, 25 вересня, трапився масштабний збій.

Повідомлення не відправляються, додаток "завис" на оновленні, проте надіслані та передані дані не відображаються. Також не відкривалася вебверсія додатку. 

За даними сайту Downdetector, про неналежну роботу додатку повідомили понад 8000 людей.

На офіційному акаунті Telegram у Twitter поки не повідомляється, що стало причиною збою та користувачі з яких країн, крім України, зіткнулися з поломкою.

Нагадаємо, що минулий збій в роботі цього месенджера відбувся 15 вересня. Про проблеми повідомляли користувачі по всьому світу.

Найбільше на роботу месенджера скаржилися мешканці Білорусі, України, Росії, Індії, Бразилії та Малайзії.

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