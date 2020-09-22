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В Україні запустили е-квиток для метро і поїздів далекого сполучення

В листопаді планується запуск єдиного е-квитка для авіатранспорту і пасажирських автобусів, а також приміських поїздів "Укрзалізниці".

В Україні запустили е-квиток для метро і поїздів далекого сполучення

В продаж поступив єдиний електронний квиток SmartTicket для поїздів далекого спрямування та метро у Києві.

Про це в своєму Telegram-каналі розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

“Продаж SmartTicket для поїздів далекого сполучення та міського транспорту в столиці розпочато… Ми продовжуємо працювати над зручними цифровими сервісами для кожного”, - повідомив Криклій. 

Зазначається, що придбати квитки можна на транспортному порталі електронних послуг e-transport.gov.ua та на SmartTicket.gov.ua.

Міністр також повідомив, що в листопаді планується запуск єдиного е-квитка для авіатранспорту і пасажирських автобусів, а також приміських поїздів "Укрзалізниці". В проєкті на цей момент беруть участь лоукостер SkyUp та автобусний перевізник Gunsel.

У грудні також планується розпочати співпрацю з сервісом замовлення таксі Bolt.

Нагадаємо, Київ до кінця 2020 року отримає 200 нових сучасних автобусів. 80 з них мають довжину 12 метрів, решта 120 - майже 19 метрів.

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