Криклій заявив, що роботи з підняття танкеру Delfi йдуть за планом

В Одесі роботи з підняття і відбуксирування танкера Делфі продовжуються, як і планувалося.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

"Зрада скасовується. Роботи з підняття і відбуксирування танкера Делфі продовжуються", - написав міністр.

За його словами, наразі здійснюють генеральну відкатку забортної води. Після цього перевірка водотічності та її усунення (у разі наявності). Зазначені заходи виконуються для безпечного подальшого переміщення судна на визначену ділянку.

"Безпека – пріоритет №1. Підрядник працює згідно з графіком, враховуючи корегування на погодні умови. Зберігаємо спокій та чекаємо фінальних результатів. Вже скоро", - додав Криклій.

Нагадаємо, 6 вересня в Одесі стартував фінальний етап підняття танкера Делфі.Криклій заявив, що усі випробування завершені, екологічний стан - у нормі.

Раніше повідомлялося, що в листопаді 2019 року танкер Delfi зірвався з якоря і сів на мілину біля пляжу "Дельфін", перевернувшись на бік. Спеціальна комісія назвала причинами аварії іноземного танкера "Делфі" порушення з боку судновласника і капітана судна, а також Державної прикордонної служби.

У червні 2020 року поруч із судном виявили сліди нафтопродуктів. У воді зафіксували перевищення гранично допустимої концентрації нафтопродуктів у 16,4 разу. Прокуратура Одеської області відкрила кримінальне провадження за фактом невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення води нафтопродуктами.

На початку липня президент Володимир Зеленський під час візиту в Одесу ознайомився зі станом ліквідації наслідків аварії танкера Delfi. Він сказав, що роботи з ліквідації аварії треба було розпочинати ще в листопаді 2019 року, але судновласник показав свою безвідповідальність і фактично забув про танкер.

Президент попередив: якщо до 20 липня танкер не піднімуть, справою займуться правоохоронці.

25 липня нова спроба підняти танкер Delfi провалилася. Один з металевих тросів, якими судно намагалися посунути з місця, відірвався майже відразу після початку операції. Керівник Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций повідомив, що подальші роботи буде виконувати Адміністрація морських портів України.

26 серпня танкер Delfi вдалося поставити на кіль. Роботи проводить компанія "Краншип" без залучення державних коштів.

3 вересня суд заарештував затонулий танкер Delfi. Боржником визнано зареєстровану в Британії компанію Mister Drake PC, а її представником - жителя Миколаївщини Юрія Голікова.

4 вересня з танкера Delfi знову стався розлив нафтопродуктів. Дослідження показали перевищення у воді гранично допустимих концентрацій у 5,8 раза.