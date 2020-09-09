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Стан Балуха стабільно тяжкий, він на апараті ШВЛ, - Ірина Геращенко

Він перебуває в лікарні швидкої допомоги в Києві.

Стан Балуха стабільно тяжкий, він на апараті ШВЛ, - Ірина Геращенко
Ирина Геращенко
Фото: Макс Требухов

Стан колишнього політв'язня, кримського активіста Володимира Балуха, якого учора вранці знайшли побитим, залишається тяжким, його підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Про це повідомила співголова парламентської фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.

"Від лікарів ЛШД (Лікарня швидкої допомоги, - ред.), де перебуває В. Балух: "Пацієнт стабільно важкий. На апараті ШВЛ, ще без свідомості". На жаль, поки що така невтішна інформація", - написала вона у фейсбуці.

Нагадаємо, вранці 8 вересня Балуха знайшли побитим. У нього зламані рука та ключиця. Офіс Президента заявив, що "вкрай стурбований інформацією про напад на колишнього політв'язня" та вимагає від Нацполіції швидкого та повного розслідування цього злочину. Крім того, в ОП зазначили, що поки що немає підтверджених даних, які свідчили б про те, що в нападу міг бути політичний мотив.

Пізніше в Нацполіції розповіли про деталі побиття Балуха.

Раніше "Європейська Солідарність" заявила, що на місцевих виборах хоче об'єднати патріотів із різних політсил. Серед тих, хто очолить списки до обласних і міських рад, - діючі народні депутати фракції "ЄС" Михайло Забродський та Іванна Климпуш-Цинцадзе, а також політв'язні Кремля Роман Сущенко та Володимир Балух.

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