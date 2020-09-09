Окупанти дотримуються режиму тиші на Донбасі, - штаб ООС

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається стабільною та повністю контрольованою Збройними силами України.

Повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

"За минулу добу, 8 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів порушень домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року, не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігалася тиша. Підрозділи Об’єднаних сил постійно перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які зміни оперативної обстановки та підступних дій противника", - йдеться у ранковому зведенні.

Вчора, під час проведення інженерних робіт в тилу наших позицій отримали бойове травмування від вибуху міни ПМН-2 двоє військовослужбовців. Їм надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів.

Від початку поточної доби, 9 вересня, обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою.

Крім військовослужбовців, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують свої завдання інші складові сил оборони. Так, у прифронтових районах саперами ДСНС вже розміновано майже 8 гектарів території та передано на знищення 53 вибухонебезпечних предмети.

Рятувальники також проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу завершено ремонтні роботи 15 будинків, ще на 28 об’єктах роботи тривають. Загалом із початку проведення операції Об’єднаних сил вже відновлено 1287 будинків.

Нагадаємо, 6 вересня Україна скликала позачергове засідання Тристоронньої контактної групи після того, як ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін наказав 7 вересня відрити вогонь по українським укріпленням у районі населеного пункту Шуми, поблизу Горлівки. Відповідна заява була опублікована на його сайті. Таке рішення Пушилін аргументував тим, що Україна нібито порушує один з пунктів домовленостей щодо режиму припинення вогню - бойовики розцінюють інженерні споруди ЗСУ як незаконні.

Командувач операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко заявив, що якщо бойовики обстріляють територію України, ЗСУ дадуть відповідь.