Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
У Білорусі заявили, що Марію Колесникову затримали на кордоні з Україною
У Білорусі заявили, що Марію Колесникову затримали на кордоні з Україною
Оприлюднено відео вірогідного викрадення Марії Колесникової у центрі Мінська
Оприлюднено відео вірогідного викрадення Марії Колесникової у центрі Мінська
Актора і співака DZIDZIO знову побили й обікрали в Києві
Актора і співака DZIDZIO знову побили й обікрали в Києві
У Білорусі повідомили про викрадення Марії Колесникової (оновлено)
У Білорусі повідомили про викрадення Марії Колесникової (оновлено)
У матчі Першої ліги сталася масова бійка гостьових ультрас із поліцією
У матчі Першої ліги сталася масова бійка гостьових ультрас із поліцією
Фахівці Charite вивели Навального з коми
Фахівці Charite вивели Навального з коми
ЗМІ опублікували імена українців, які отримали "золоті паспорти" Кіпру завдяки інвестиціям
ЗМІ опублікували імена українців, які отримали "золоті паспорти" Кіпру завдяки інвестиціям
Адвокат Колесникової розповів деталі про її зникнення
Адвокат Колесникової розповів деталі про її зникнення
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Умані розгорнуть госпіталь для хворих на COVID-19 хасидів

Для контактних з ними осіб відкриють ізолятор.

В Умані розгорнуть госпіталь для хворих на COVID-19 хасидів
Архівне фото
Фото: Lb.ua

Для паломників-хасидів, хворих на коронавірус у легкій формі, розгорнуть інфекційний госпіталь в місті Умань, куди вони з'їжджаються на святкування Рош га-Шана.

Про це повідомляє головне управління Держпродспоживслужби в Черкаській області.

"Для паломників, хворих на коронавірус у легкій формі, в Умані розгорнуть інфекційний госпіталь. А для контактних з ними осіб відкриють ізолятор", - йдеться в повідомленні.

На зустрічі у Держпродспоживслужби обговорили питання дотримання паломниками протиепідемічних заходів на могильному комплексі цадика Нахмана, в синагогах і спеціалізованих установах.

"Станом на 8 вересня в Умані COVID-19 захворіли шестеро хасидів. У них усіх легка форма перебігу хвороби, їх розмістять в одному із спеціально відведених місцевих готелів", - додали у відомстві.

Нагадаємо, що на початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Торік у святкуваннях узяли участь 30 тисяч паломників.

15 серпня міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав центральну владу не допустити приїзду хасидів в Умань, оскільки це може погіршити епідситуацію в країні. Він закликав втрутитися в ситуацію президента. 18 серпня мер Умані Олександр Цебрій розпочав протест під Офісом президента, вимагаючи заборонити приїзд у місто хасидів.

Після цього Володимир Зеленський закликав рабинів допомогти уникнути масового скупчення людей під час святкування. Крім того, уряди України та Ізраїлю виступили із спільною заявою, в якій закликали паломників утриматися від відвідування Умані на свято Рош га-Шана.

Від півночі 28 серпня, за рішенням Кабміну, в’їзд іноземців в Україну заборонили. Серед винятків тих, кому в’їзд усе-таки дозволений, паломників немає. Однак у ніч на 28 серпня до Умані все ж прибув автобус з паломниками, через що відбувся конфлікт і місцеві жителі викликали поліцію. Після цього мер Умані попросив дозволу облаштувати КПП на в’їзді в місто.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також