В Умані розгорнуть госпіталь для хворих на COVID-19 хасидів

Для контактних з ними осіб відкриють ізолятор.

Для паломників-хасидів, хворих на коронавірус у легкій формі, розгорнуть інфекційний госпіталь в місті Умань, куди вони з'їжджаються на святкування Рош га-Шана.

Про це повідомляє головне управління Держпродспоживслужби в Черкаській області.

"Для паломників, хворих на коронавірус у легкій формі, в Умані розгорнуть інфекційний госпіталь. А для контактних з ними осіб відкриють ізолятор", - йдеться в повідомленні.

На зустрічі у Держпродспоживслужби обговорили питання дотримання паломниками протиепідемічних заходів на могильному комплексі цадика Нахмана, в синагогах і спеціалізованих установах.

"Станом на 8 вересня в Умані COVID-19 захворіли шестеро хасидів. У них усіх легка форма перебігу хвороби, їх розмістять в одному із спеціально відведених місцевих готелів", - додали у відомстві.

Нагадаємо, що на початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Торік у святкуваннях узяли участь 30 тисяч паломників.

15 серпня міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав центральну владу не допустити приїзду хасидів в Умань, оскільки це може погіршити епідситуацію в країні. Він закликав втрутитися в ситуацію президента. 18 серпня мер Умані Олександр Цебрій розпочав протест під Офісом президента, вимагаючи заборонити приїзд у місто хасидів.

Після цього Володимир Зеленський закликав рабинів допомогти уникнути масового скупчення людей під час святкування. Крім того, уряди України та Ізраїлю виступили із спільною заявою, в якій закликали паломників утриматися від відвідування Умані на свято Рош га-Шана.

Від півночі 28 серпня, за рішенням Кабміну, в’їзд іноземців в Україну заборонили. Серед винятків тих, кому в’їзд усе-таки дозволений, паломників немає. Однак у ніч на 28 серпня до Умані все ж прибув автобус з паломниками, через що відбувся конфлікт і місцеві жителі викликали поліцію. Після цього мер Умані попросив дозволу облаштувати КПП на в’їзді в місто.