Управління туризму КМДА повідомило про створення "аромату Києва"

В управлінні туризму та промоції Київської міської державної адміністрації повідомили, що виготовили власний аромат столиці – "Київський каштан".

Про це повідомила песслужба КМДА.

У Києва тепер є свій власний аромат «Київський каштан». Аромат виготовлений у формі декоративного саше та має свіжий і солодкий запах квітів каштану. Саше чудово підходить для ароматизації шафи, кімнати, офісу чи машини", - йдеться у повідомленні.

В управлінні додали, що скоро поділяться інформацією, де можна буде протестувати "аромат Києва".

Нагадаємо, за 2019 рік Київ заробив 50 млн гривень на туристичному зборі. На початку березня цього року Київ вирішив не обмежувати відвідування туристичних місць через коронавірусі розробив для іноземних туристів спеціальні рекомендації.

У 2017 році мер Києва Віталій Кличко розпорядився встановити 3D-логотип столиці перед будівлею Київради.