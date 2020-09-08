Мінцифри запустило серіал "Кандидат" до місцевих виборів

Серіал рекомендований тим, хто розмірковує, чи балотуватися на місцевих виборах.

Міністерство цифрової трансформації України спільно з Центром сприяння реформам презентувало освітній серіал "Кандидат" на платформі "Дія.Цифрова освіта".

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Освітній серіал рекомендований всім, хто розмірковує, чи балотуватися на місцевих виборах. Ви почуєте про всі основні етапи, які доведеться пройти кандидату вже найближчими місяцями", - йдеться в повідомленні.

Серіал має 11 серій тривалістю 3-5 хвилин.

Участь у зйомках взяли Андрій Джеджула, Олександр Солонтай, Олександр Слобожан, Марина Бардіна, Олена Шуляк, Вадим Галайчук, Олександр Скічко.

Нагадаємо, в січні в Україні Мінцифри запустило курси цифровізації населення у форматі серіалу.