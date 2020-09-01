Мінцифри: Україна - №1 у світі з використання криптовалют

В Україні найбільше застосувань віртуальних активів населенням у світі.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України з посиланням на дані аналітичної блокчейн-компанії The Chainalysis.

"На переконання Міністерства цифрової трансформації, Україна має такі високі показники на ринку віртуальних активів завдяки низці факторів. Наша спільнота блокчейн розробників одна з найбільших та входить до ТОП-3 у світі. До того ж в Україні доволі високий рівень цифрової обізнаності населення. Ми входимо у ТОП-5 по безготівкових платежах у світі та маємо якісний освітній інтелектуальний базис", - йдеться в повідомленні.

У Мінцифри пояснили, що віртуальні активи стали зручними для використання українцями, тому що ми маємо низку обмежень у більш традиційних сферах: відсутній фондовий ринок, обмежений доступ до світового ринку капіталів, при цьому вхід у ринок нерухомості високий. До того в Україні є обмеження законодавства та банківської системи по міжнародних переказах.

"Ринок віртуальних активів в Україні доволі розвинутий та має значні обороти навіть у світовому масштабі, але його більша частина зосереджена в сірій зоні, що створює потенційні ризики як для держави, так і для бізнесу та користувачів", - зауважили в міністерстві.

Нагадаємо, у лютому Міністерство фінансів США і FinCEN заявили про розробку нових правил для регулювання криптовалют.