Зеленський підписав закон про збільшення "мінімалки" до 5000 гривень

В планах Зеленського збільшення "мінімалки" до 6 тис. грн з 2021 року та до 6,5 тис. грн – впродовж наступного року.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", який передбачає збільшення мінімальної зарплатні до 5000 гривень з 1 вересня.

Про це повідомляє пресслужба голови держави.

Закон набуде чинності після публікації його тексту в офіційних державних виданнях.

В пресслужбі президента нагадали, що в планах Зеленського збільшення "мінімалки" до 6 тис. грн з 2021 року та до 6,5 тис. грн – впродовж наступного року.

6 серпня Зеленський подав на розгляд Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік" щодо збільшення розміру мінімальної заробітної плати до п’яти тисяч гривень з 1 вересня цього року. Нині мінімальна зарплата становить 4723 гривні. Таким чином підвищення з вересня відбудеться на 277 гривень.

Кабінет Міністрів України запланував на поточний і 2021 роки три етапи підвищення мінімальної зарплати. З 1 вересня вона складатиме 5000 грн, з 1 січня 2021 вона становитиме 6000 гривень (+20%), а з 1 липня 2021 - 6500 (+8,3%).

На позачерговій сесії 25 серпня Рада підтримала в першому читанні та в цілому законопроєкт Зеленського про підвищення "мінімалки".