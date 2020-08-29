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Шмигаль: "Очікуємо, що вже на 2022 рік середні зарплати по країні будуть на рівні 15 тис."

У червні середні зарплати українців перевищили докризовий рівень. 

У червні середні реальні зарплати в Україні перевищили докризовий рівень та склали 11,6 тис. гривень.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Економіка почала відновлюватися, а люди повертатися на роботу. Ми очікуємо, що вже на 2022 рік середні зарплати по країні будуть на рівні 15 тисяч гривень", - зазначив голова уряду.

Фото: Facebook Денис Шмигаль

Шмигаль також повідомив, що в липні промисловість зросла на 1,4% порівняно з червнем цього року.

"Через пік економічної коронакризи у березні та квітні промислове виробництво все ще демонструє падіння рік до року. Проте останні 3 місяці відновлення дають надію, що ми почали сталий тренд на зростання", - зауважив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що Верховна Рада України на позачерговій сесії 25 серпня підтримала в першому читанні та в цілому підвищення мінімальної зарплати до 5 000 гривень з 1 вересня цього року.

Кабінет Міністрів України запланував на поточний і 2021 роки три етапи підвищення мінімальної зарплати. З 1 вересня вона складатиме 5000 грн, з 1 січня 2021 вона становитиме 6000 гривень (+20%), а з 1 липня 2021 - 6500 (+8,3%).

Раніше повідомлялося, що уряд заклав у Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки таку середньомісячну заробітню плату працівників, брутто: номінальнк – у 2021 році 13 632 грн, у 2022 – 15 414 грн, у 2023 – 17 169 грн.

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