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В Кабміні покращили прогноз інфляції на 2020 рік

В цьому році міністерство прогнозує середньорічний курс 27 грн/$, тоді як раніше очікувалося 29,5 грн/$

В Кабміні покращили прогноз інфляції на 2020 рік
Фото: Національний банк України

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України очікує, що інфляція в Україні за підсумками року може скласти 5,9% грудень до грудня, тоді як в затвердженому в березні макропрогнозі цей показник був на рівні 11,6%.

Про це свідчить прогноз соціально-економічного розвитку України на 2021-2023 роки, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з документом, в цьому році міністерство прогнозує середньорічний курс 27 грн/$ (раніше очікувалося 29,5 грн/$), а на кінець року - 28,3 грн/$.

"Втім, посилення ролі видаткової складової, яке очікується з різних причин (в тому числі за рахунок підвищення мінімальної зарплати і спроб компенсувати понесені збитки), в формуванні цін виробників промислової продукції в кінці 2020 року і, особливо в 2021-му, буде мати стимулюючий ефект на інфляційні процеси", - йдеться в прогнозі.

За підсумками цього року Мінекономіки очікує дефіциту торгового балансу в розмірі $ 5,4 млрд (раніше цей показник оцінювався в $ 8,3 млрд).

Нагадаємо, раніше постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив про намір Міжнародного валютного фонду продовжити співпрацю з Україною в межах програми stand-by.

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