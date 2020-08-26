Обленерго перевели на стимулюючі тарифи

НКРЕКП на три роки знизила регуляторну ставку прибутковості на стару базу активів з 12,5% до 3%, а для нових активів підняла ставку з 12,5% до 15,72%.

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) упровадила стимулююче регулювання (RAB-регулювання, Regulatory Asset Base) для енергопостачальних компаній.

Таке рішення було прийнято на засіданні 26 серпня, передають Українські Новини.

Згідно з матеріалами засідання, НКРЕКП на перший регуляторний період (три роки) знизила регуляторну ставку прибутковості на стару базу активів з 12,5% до 3%, а для нових активів підняла ставку з 12,5% до 15,72%.

Також було запропоновано встановити регуляторну ставку прибутковості на стару базу активів на рівні 8%, проте НКРЕКП не підтримала цієї пропозиції.

Нагадаємо, 27 липня НКРЕКП сформувала нормативну базу для переведення обленерго на RAB-регулювання.

RAB-регулювання, або стимулювальне тарифоутворення - система довгострокового тарифоутворення, коли основною метою є залучення інвестицій у розвиток і модернізацію електричних мереж. Ця система широко застосовується в Європі.

У середині 1990-х років на RAB-регулювання перейшло більшість країн Західної Європи, Канада, США, Австралія. Європейський Союз у 2002 році зобов'язав країни Східної Європи застосовувати RAB при встановленні тарифів для монополій - і на RAB-регулювання перейшли Чехія, Словаччина, Угорщина, Польща, Румунія, Болгарія та кілька інших держав.

Упровадження RAB-регулювання передбачене Угодою про асоціацію України з ЄС в частині імплементації Директиви 2009/72/ЄС, а також Енергетичною стратегією України до 2035 р.

7 серпня 2020 року Міненерго попросило НКРЕКП прийняти RAB-регулювання за європейськими правилами.