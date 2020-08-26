Кабмін підвищив посадові оклади бюджетників

Кабінет Міністрів підвищив посадові оклади працівників, зайнятих у бюджетній сфері, з вересня цього року.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в середу, 26 серпня.

Згідно з ухваленим рішенням, посадовий оклад (тарифна сітка) працівника 1-го тарифного розряду визначається в розмірі 2 225 гривень, 2-го розряду - 2 425 гривень, 3-го - 2 626 гривень, 4-го - 2 826 гривень, 5-го - 3 026 гривень.

Підвищення пов'язане зі збільшенням мінімальної зарплати до 5 тис. гривень з вересня цього року.

Нагадаємо, з 1 вересня Верховна Рада збільшила мінімальну зарплату на 277 гривень - з 4 723 гривень на місяць до 5 000 гривень.