Банк "Аркада" віднесено до категорії неплатоспроможних

Правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення банку "Аркада" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу менше ніж до однієї третини від мінімального встановленого рівня.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Зазначається, що таке рішення прийняте з метою захисту інтересів вкладників та кредиторів банку.

Понад 90% вкладників АТ АКБ "АРКАДА" (більше 5 тис. осіб) отримають вклади в повному обсязі. Розмір їх вкладів не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму 200 тис. гривень.

Клієнти із більшими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Загалом Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладникам в обсязі 285 млн гривень.

Нагадаємо, 6 серпня правління НБУ внесло банк "Аркада" до категорії проблемних. Крім того, регулятор запровадив особливий режим контролю за діяльністю банку "Аркада" та призначив куратора.

Правоохоронці розслідують кримінальні провадження щодо можливих зловживань під час реалізації будівельних проєктів банку "Аркада" ЖК "Еврика" та ЖК "Патріотика". Банк звинувачує в проблемах з будівництвом КМДА та НБУ.