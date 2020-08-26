Україна закриває кордони для іноземців до кінця вересня

Україна закриває в'їзд для іноземців до кінця вересня. Це рішення сьогодні розглядає Кабінет Міністрів, повідомив прем'єр Денис Шмигаль на засіданні.

"З огляду на рівень захворюваності, ми повинні захистити наших співгромадян і проявити відповідальність перед іноземними партнерами. Уряд сьогодні розгляне питання, щоб до кінця вересня закрити кордони для в'їзду іноземних громадян, крім тих іноземців, які мають дозволи на проживання, є членами міжнародних місій, членів екіпажів", - повідомив Шмигаль.

Окремі випадки перетину кордону буде розглядати голова Держприкордонслужби. МЗС поінформує про заборону в'їзду закордонних партнерів.

Шмигаль додав, що Україна п'ять днів тому перетнула позначку в 100 тис. випадків захворювання на коронавірус.

"У нас фактично по 1,5–2 тис. хворих щодня. Розгортаємо і готуємо лікарні другої черги, закуповуємо додаткові апарати ШВЛ, стаціонарні джерела кисню мають бути біля кожного ліжка", - заявив прем'єр-міністр України.

Нагадаємо, що вчора стало відомо, що Кабінет Міністрів розробляє регламент заборони на в’їзд в Україну іноземців, але йшлося тільки про країни червоної зони. Водночас президент Володимир Зеленський просив, щоб для громадян сусідньої Білорусі передбачили пом’якшені умови в’їзду в Україну.

Нагадаємо, що Україна з 00:00 16 березня закрила кордон для іноземців та осіб без громадянства (за винятком декотрих категорій громадян). Заборону на в'їзд для іноземців скасували 12 червня.

14 червня в уряді повідомили, що Міністерство охорони здоров'я оприлюднить список країн, які за показниками захворюваності на COVID-19 віднесуть до червоної або зеленої зони.

1 серпня Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік країн червоної зони через несприятливу ситуацію з коронавірусом.

У списку опинилися, зокрема, Грузія, Іспанія, ОАЕ, Литва, Казахстан, Угорщина, Австралія. У переліку також залишились США, Ізраїль, Чорногорія, Молдова, Словаччина, Польща, Росія, Португалія, Франція, Албанія, Болгарія, Румунія. Загалом у списку 127 країн.