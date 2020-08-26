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Україна закриває кордони для іноземців до кінця вересня

Окремим категоріям в'їзд буде дозволено. 

Україна закриває кордони для іноземців до кінця вересня
Фото: dpsu.gov.ua

Україна закриває в'їзд для іноземців до кінця вересня. Це рішення сьогодні розглядає Кабінет Міністрів, повідомив прем'єр Денис Шмигаль на засіданні.

"З огляду на рівень захворюваності, ми повинні захистити наших співгромадян і проявити відповідальність перед іноземними партнерами. Уряд сьогодні розгляне питання, щоб до кінця вересня закрити кордони для в'їзду іноземних громадян, крім тих іноземців, які мають дозволи на проживання, є членами міжнародних місій, членів екіпажів", - повідомив Шмигаль. 

Окремі випадки перетину кордону буде розглядати голова Держприкордонслужби. МЗС поінформує про заборону в'їзду закордонних партнерів. 

Шмигаль додав, що Україна п'ять днів тому перетнула позначку в 100 тис. випадків захворювання на коронавірус.

"У нас фактично по 1,5–2 тис. хворих щодня. Розгортаємо і готуємо лікарні другої черги, закуповуємо додаткові апарати ШВЛ, стаціонарні джерела кисню мають бути біля кожного ліжка", - заявив прем'єр-міністр України. 

Нагадаємо, що вчора стало відомо, що Кабінет Міністрів розробляє регламент заборони на в’їзд в Україну іноземців, але йшлося тільки про країни червоної зони. Водночас президент Володимир Зеленський просив, щоб для громадян сусідньої Білорусі передбачили пом’якшені умови в’їзду в Україну.

Нагадаємо, що Україна з 00:00 16 березня закрила кордон для іноземців та осіб без громадянства (за винятком декотрих категорій громадян). Заборону на в'їзд для іноземців скасували 12 червня.

14 червня в уряді повідомили, що Міністерство охорони здоров'я оприлюднить список країн, які за показниками захворюваності на COVID-19 віднесуть до червоної або зеленої зони.

1 серпня Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік країн червоної зони через несприятливу ситуацію з коронавірусом. 

У списку опинилися, зокрема, Грузія, Іспанія, ОАЕ, Литва, Казахстан, Угорщина, Австралія. У переліку також залишились США, Ізраїль, Чорногорія, Молдова, Словаччина, Польща, Росія, Португалія, Франція, Албанія, Болгарія, Румунія. Загалом у списку 127 країн.

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