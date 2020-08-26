Кількість жертв коронавірусу у світі досягла 823,5 тис. осіб

Станом на ранок 26 серпня у світі зафіксовано понад 24 млн випадків коронавірусу СOVID-19, кількість жертв досягла 823,5 тис. осіб.

Про це свідчать дані на Worldometers.

За добу було зареєстровано 248 166 нових випадків захворювання. Померли - 6056 осіб.

Подолали хворобу - 16,6 млн людей. У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень - США, Бразилія, Індія, Росія та Південна Африка.

Кількість померлих у США досягла 182 404, хворих - 5 955 728. У Бразилії зафіксовано 3 674 176 інфікованих і 116 666 летальних випадків. В Індії інфіковано 3 231 754 особи, а кількість смертей досягла 59 612.

У Росії 966 189 хворих і 16 568 летальних випадків.

Нагадаємо, 24 серпня в Італії вакцину від коронавірусу почали тестувати на людях.