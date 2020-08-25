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РПЦ змінила предстоятеля білоруської церкви

Патріарший екзарх всієї Білорусі митрополит Павло подав прохання про звільнення, його призначено головою Кубанської митрополії РПЦ.

РПЦ змінила предстоятеля білоруської церкви
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин
Фото: biblioteka-hram.by

Російська православна церква (РПЦ) змінила предстоятеля Білоруської православної церкви.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що патріарший екзарх всієї Білорусі митрополит Павло подав прохання про звільнення. Синод РПЦ це рішення схвалив.

"Патріаршим екзархом всієї Білорусі, митрополитом Мінським і Заславським призначений єпископ Борисовський і Мар'їногорьский Веніамін із збереженням за ним тимчасового управління Борисівської єпархією", - повідомив глава синодального відділу щодо взаємин РПЦ з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда.

Він також додав, що митрополита Павла призначено головою Кубанської митрополії РПЦ.

Нагадаємо, у 2018 році Білоруська православна церква, яка є екзархатом РПЦ, відмовилася визнавати Православну церкву України.

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