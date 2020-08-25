У США розпочали розслідування щодо Трампа і Trump Organization

Президента та його компанію підозрюють у маніпуляціях вартістю активів.

Генеральний прокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс почала розслідування щодо президента країни Дональда Трампа і Trump Organization за підозрою в маніпуляції вартістю активів.

За її словами, син Трампа Ерік відмовився від співпраці, передає Голос Америки.

Прокурор почала розслідування після того, як колишній адвокат Трампа Майк Коен заявив, що вартість деяких активів Трампа завищена, а деяких - занижена.

Метою перевірки є чотири об'єкти нерухомості, зокрема ділянка площею 85,8 гектара в північному окрузі Вестчестер, на північ від Нью-Йорка.

Серед інших об'єктів, які перевіряють, - будинок на Волл-стріт, 40 у центрі Мангеттену, національний гольф-клуб Трампа в Лос-Анджелесі і міжнародний готель, а також "Трамп Тавер" у Чикаго.

У компанії Trump Organization заявили, що намагаються співпрацювати із прокурором штату.

У Трампа також вважають, що справа умисно відкрита напередодні виборів, які відбудуться на початку листопада.

В іншому судовому процесі Дональд Трамп протягом року боровся за те, щоб перешкодити окружному прокурору Мангеттену Сайрусу Венсу отримати його податкові декларації за останні вісім років.

Федеральний апеляційний суд заслухає аргументи Трампа 1 вересня, після того як суддя відмовився анулювати повістку Венса. Минулого місяця Верховний суд США постановив, що Трамп не захищений імунітетом від розслідування Венса.

Нагадаємо, що статки президента США Дональда Трампа за останній рік скоротилася майже на $300 мільйонів. На думку експертів, причинами цього є падіння цін на нерухомість компанії Trump Organization, а погіршили ситуацію наслідки пандемії коронавірусу.