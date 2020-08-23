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TikTok подасть до суду через укази Трампа про заборону соцмережі у США

Судовий позов планують подати 24 серпня.

TikTok подасть до суду через укази Трампа про заборону соцмережі у США
Фото: phys.org

Китайська соцмережа для обміну відео TikTok повідомила, що подасть до суду через указ президента Дональда Трампа про фактичну заборону сервісу в Сполучених Штатах. Про це пише DW.

"Щоб забезпечити дотримання закону і справедливе ставлення до нашої компанії і користувачів, у компанії не залишається іншого вибору, окрім як зробити юридичні кроки проти указу президента Дональда Трампа", - заявили у компанії в суботу, 22 серпня. 

Судовий позов планують подати 24 серпня.

Нагадаємо, Трамп в середині серпня підписав указ, згідно з яким китайська компанія ByteDance, що володіє TikTok і соцмережею Musical.ly, повинна протягом 90 днів відмовитися від усіх активів, що підтримують функціонування сервісу в Сполучених Штатах, а також позбутися від будь-яких даних американських користувачів, отриманих за допомогою TikTok або Musical.ly.

Інший указ Трампа - від 6 серпня - наказав американцям протягом 45 днів припинити будь-які ділові відносини з ByteDance.

Американський президент обґрунтував свої укази міркуваннями нацбезпеки. Трамп підозрює, що за допомогою TikTok можна складати профілі пересувань американських чиновників і шпигувати за американськими фірмами. А також, що сервіс передає дані користувачів китайським спецслужбам.

ByteDance заперечує звинувачення США. Зараз ведуться переговори з Microsoft про продаж бізнесу компанії у Штатах.

Додаток TikTok лише у США було завантажено 175 млн раз, а в усьому світі - понад один мільярд разів. Сервіс є особливо популярним серед молоді.

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