ЗМІ оприлюднили список покупців "золотих паспортів" Кіпру, у переліку - Бахматюк та Злочевський

Серед набувачів кіпрського громадянства люди, що підозрюються у кримінальних злочинах, корупції, перебувають під міжнародними санкціями.

Розслідувачі Аль-Джазіри отримали доступ до 1500 конфіденційних документів, в яких міститься інформація про продаж Кіпром своїх паспортів особам, що становлять загрозу безпеці ЄС. У переліку також є прізвища відомих українців.

Про це йдеться у пресрелізі Аль-Джазіри, що є у розпорядженні Української правди.

Слідчий підрозділ Аль-Джазіри отримав доступ до паспортних даних осіб, що придбали кіпрський "золотий паспорт".

Серед набувачів кіпрського громадянства є велика кількість людей, що підозрюються у скоєнні кримінальних злочинів, в корупції, перебувають у міжнародних санкційних списках тощо.

Розслідувачі вивчили заявки на отримання громадянства країни за інвестиційною схемою для більш ніж 2500 осіб в період з 2017 по 2019 рік і виявили, що багато з них порушують як правила Євросоюзу, так і нинішні кіпрські правила.

Зазначено, що у період з 2017 по 2019 рік острівна держава, зокрема, продала паспорти 35 людям, яким або пред'явлені кримінальні звинувачення, зокрема у корупції, або вони засуджені, або знаходяться під міжнародними санкціями.

Паспорти Кіпру надали їхнім власникам право жити і подорожувати по всьому Євросоюзу.

Ще 40 заявників, що купили кіпрське громадянство, займали державні посади у різних країнах чи були впливовими політиками, але ймовірно могли бути причетними до відмивання грошей чи хабарництва.

Згідно з даними, у деяких випадках Кіпр продавав паспорти людям всього за кілька днів до їх арешту або засудження. І через це, ймовірно, Європейський Союз закликатиме острівну державу повністю відмовитися від схеми "золотих паспортів".

У переліку покупців є українці.

Серед них олігарх Олег Бахматюк, що є фігурантом справи про виведення грошей з "ВіЕйБі Банку". НБУ у 2014 році видав фінустанові бізнесмена стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн, після чого банк луснув.

Колишній міністр екології Микола Злочевський, якому український суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту, але заочно, оскільки той у розшуку.

Дружина колишнього міністра оборони часів Януковича Павла Лебедєва – Людмила Лебедєва. У жовтні 2014 року в Україні порушили справу проти восьми колишніх міністрів оборони, серед них був і Лебедєв. Військова прокуратура підозрює його в руйнуванні структури армії й підриві обороноздатності країни.

У переліку також український бізнесмен Вадим Шульман з оточення олігарха Ігоря Коломойського, колишній начальник Слідчого управління податкової міліції ДПА України часів Януковича Анатолій Яковинець.

Кіпрські документи містять імена тисячі заможних росіян, багато з яких мають тісні зв'язки в Кремлі, а також 500 громадян Китаю, готових заплатити мільйони доларів за паспорт ЄС, який надає юридичні, банківські та туристичні привілеї.

Крім того, у переліку є член сім'ї міжнародного терориста Осами бін Ладена.

Нагадаємо, Кіпр почав надавати громадянство за інвестиції 2014 року, на піку фінансової кризи. На початку 2019 року ЄС розкритикував цю практику, і правила програми зробили жорсткішими: тепер громадянство не можуть отримати люди, яким відмовили інші країни ЄС, а поріг інвестицій підвищено з €2 млн до €2,5 млн.