Апеляція ВАКС скасувала закриття справи Бахматюка

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала рішення Печерського районного суду Києва, яким зобов'язали закрити справу VAB Банку бізнесмена Олега Бахматюка.

Про це інформує Центр протидії корупції.

Повідомляється, що розгляд апеляції тривав три дні. За цей час прозвучало десяток клопотань від семи адвокатів.

"У своїх виступах адвокати погрожували суддям ЄСПЛ, дорікали ВАКСу, що той ще й року не працює, емоційно реагували на рішення суддів щодо клопотань. Зрештою адвокатам не вдалося затягнути розгляд. Адвокати не змогли відповісти на запитання суддів, чому пішли в Печерський суд зі скаргами, а не в Антикорупційний", - повідомляє ЦПК.

Печерський районний суд міста Києва за результатом розгляду скарги адвокатів Бахматюка зобов'язав Офіс генпрокурора скасувати рішення колишнього першого заступника генпрокурора Віталія Каська, яким той поновив справу VAB Банку. Наприкінці червня генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що Офіс генпрокурора фактично закрив справу Бахматюка.

Пізніше у САП заявили, що Печерський райсуд Києва вийшов за межі повноважень і що вони оскаржують це рішення в апеляційній палаті ВАКС.

У жовтні 2014 року VAB Банк, у якого виникли проблеми з ліквідністю, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. За версією слідства, VAB Банк не подав всі необхідні для цього документи (наприклад, програму фінансового оздоровлення банк), але правління Нацбанку видало йому 1,2 млрд гривень.

Вартість нерухомості, переданої в заставу, була завищена майже в 25 разів. Експертиза, проведена під час досудового розслідування, встановила, що реальна вартість закладеної нерухомості становить 72,62 млн гривень, а не 1,8 млрд гривень, як заявив VAB.

Через 40 днів після видачі стабкредиту VAB Банк збанкрутував. Гроші Нацбанку не повернули.

20 березня 2015 року НБУ вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ВіЕйБі Банк (VAB банк, Київ). На початок жовтня 2014 року VAB Банк за розміром активів займав 16-те місце (24 млрд грн) серед 166 банків, що діяли в країні. Бахматюк неодноразово звертався до Фонду гарантування вкладів фізосіб і НБУ з пропозицією реструктуризувати борги, але Нацбанк відхилив його пропозиції і вимагає негайно стягнути заборгованість за кредитами рефінансування.

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 11 листопада 2019 року за підозрою в заволодінні коштами стабкредиту VAB банку затримали 7 осіб, серед яких колишні й чинні співробітники Національного банку України, VAB банку та пов'язаних з ексвласником банку компаній, проте потім відпустили їх під заставу.

У кінці листопада Міністерство внутрішніх справ України за заявою НАБУ оголосило в розшук Бахматюка і його сестру, гендиректора "Авангарду" Наталію Василюк, які на момент слідчих дій були за кордоном.

У листопаді 2019 року НАБУ повідомило про підозру 10 особам в заволодінні стабкредитом. Серед підозрюваних - колишній власник банку Олег Бахматюк, колишній глава правління VAB Денис Мальцев, ексглава наглядової ради VAB Наталія Василюк, колишній заступник голови НБУ Олександр Писарук та інші.