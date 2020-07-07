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ВАКС відмовився скасувати запобіжний захід для екснардепа Пресмана

Адвокати ексдепутата просили суд скасувати заставу 929 тис. гривень як "незаконну і необґрунтовану".

ВАКС відмовився скасувати запобіжний захід для екснардепа Пресмана
Фото: dumskaya.net

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила чинним рішення суду нижчої інстанції, який обрав колишньому депутату Верховної Ради Олександру Пресману (група "Партія "Відродження") запобіжний захід у вигляді застави 929 тис. гривень.

Про це йдеться в матеріалах суду.

Скаргу на заставу подав захист Пресмана.

30 червня суд розглянув апеляцію і відмовив у її задоволенні. Адвокати ексдепутата просили суд скасувати заставу як незаконну і необґрунтовану.

Нагадаємо, 21 травня Вищий антикорупційний суд обрав Пресману запобіжний захід у вигляді застави 929 тис. гривень.

Екснардеп підозрюється в незаконному отриманні 928 тис. гривень компенсації за оренду житла в Києві під час роботи парламентарієм.

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Джерело: "Українські новини"
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